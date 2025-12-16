Президент Польши обрушился с критикой на Зеленского

Президент Польши Кароль Навроцкий раскритиковал Владимира Зеленского. Об этом сообщает Wiadomosci.

По мнению Навроцкого, Зеленский относится к военной помощи от Польши как к должному, и не испытывает никакой благодарности. Он также добавил, что между странами пропал «элемент партнерства», а Киев «привык» получать помощь.

«У меня такое ощущение, что Владимир Зеленский за последние несколько лет привык воспринимать помощь от Польши как что-то само собой разумеющееся. С нами не нужно ни о чем договариваться, не нужно разговаривать, потому что мы и так в этом участвовали и все отдали», — заявил Навроцкий.

Ранее Навроцкий заявил, что обсуждать территориальные уступки могут только Россия, Украина и США.