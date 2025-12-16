В Польше заявили о желании некоторых стран вытягивать деньги из Евросоюза

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что граничащие с Россией страны НАТО намерены «вытягивать» из Евросоюза еще больше денег на военные расходы. Об этом сообщает РИА Новости.

© Global Look Press
«То, что мы планировали, над чем мы работали много месяцев, то есть построение формата восточного фланга — стран, которые на земле или через море граничат с Россией. Эта группа будет вытягивать из Европейского союза сколько возможно, если речь идет об охране нашей границы», — сказал Туск, возвращаясь из Хельсинки, где прошел саммит восточного фланга НАТО.

По его словам, подобный подход применяется и сейчас, но станет еще лучше.

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Россия якобы будет угрозой для Европы в «ближайшем будущем». В контексте конфликта на Украине он отметил, что мир «как никогда близок», однако якобы нет «никаких признаков того, что Россия действительно хочет мира».

27 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил о готовности Москвы «как угодно» зафиксировать положение о том, что Россия не собирается нападать на европейские страны. Глава государства назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения РФ на Европу. По его словам, Москва готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что Россия готова письменно зафиксировать, что не имеет агрессивных планов в отношении стран Евросоюза и НАТО. По словам Лаврова, Россия готова в юридическом документе зафиксировать гарантии, что не собирается нападать на ЕС и НАТО. Он добавил, что это должно быть сделано на коллективной, взаимной основе.