Вэнс рассказал, как его и госсекретаря Рубио обул Трамп

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, как американский лидер Дональд Трамп заказал ему и госсекретарю Марко Рубио новую обувь.

© Global look

«Неделю назад я вошёл в Овальный кабинет, мы с Марко говорили с президентом. Он (Трамп. — RT) остановил нас, посмотрел на нашу обувь и сказал, у вас, ребят, ужасные ботинки», — цитирует его РИА Новости.

Вэнс рассказал, что после этого Трамп «пошёл за каталогом обуви».

«Он взял каталог и заказал свою любимую обувь. Четыре пары для меня, четыре для Марко», — отметил Вэнс.

Как рассказал Вэнс, Трамп настаивал, что вице-президент и госсекретарь должны хорошо выглядеть.

Ранее Трамп сообщил о планах построить Триумфальную арку в Вашингтоне.