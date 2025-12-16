Залужный заявил о риске гражданской войны на Украине

Экс-главком ВСУ, а ныне - посол Украины в Лондоне Валерий Залужный считает, что возвращение солдат после завершения конфликта несет риски политической дестабилизации и гражданской войны в стране.

© Global look

"Нужно понимать, что, оказавшись в условиях, например, резкого сокращения доходов, отсутствия работы, отсутствия жилья, возможности реализовать себя в обществе и семье, люди с боевым опытом и оружием в руках становятся уязвимым перед всяческими провокациями и соблазном легких денег. Поэтому возникают серьезные риски, начиная от роста преступности и опасности на улицах, это минимум <...>. И даже все это может привести к рискам политической дестабилизации на Украине и угрозе национальной безопасности, такой, например, как гражданская война", - сказал он на форуме, посвященном статусу участников боевых действий в "послевоенной Украине". Видеофрагмент его выступления опубликовало издание "Новости Live".

Именно поэтому "завершение войны и перспектива возвращения около 1 млн военных станет "новым вызовом и для государства, и для гражданского общества", полагает Залужный.