ООН зафиксировала казни и пытки российских пленных на Украине

Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН зафиксировало и изучает случаи казней и пыток российских пленных солдат военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, передает РИА Новости.

«Моя команда зафиксировала четыре случая казни российских военнопленных украинскими вооруженными силами, и мы изучаем достоверные заявления еще о трех подобных инцидентах», — сообщил Тюрк.

Комиссар сообщил, что его управление опросило 127 российских военнопленных и 10 граждан других стран, находящихся под стражей. По его словам, половина из них рассказала о пытках и жестоком обращении в транзитных пунктах до места содержания. Тюрк призвал Украину «защитить военнопленных от пыток и жестокого обращения».

Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что данные России о преступлениях киевского режима и нарушениях прав человека на Западе игнорируются в ООН.