Трамп выступит с обращением к нации

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в ближайшее время выступит с обращением к гражданам страны. Об этом пишет «Интерфакс».

© Global look

Ранее портал The Hill заявил, что в последнее время американский лидер в своих выступлениях стал уделять гораздо больше внимания внутренней тематике, а не внешней политике.

«Мои соотечественники-американцы, я завтра в 21:00 [в четверг, 18 декабря, в 5:00 мск] выступлю с обращением к нации в прямом эфире из Белого дома», — отметил Трамп.

Журналисты заметили, что президент не посчитал нужным раскрыть темы выступления. Вместе с тем, он заметил, что прошедший год для США был прекрасным.

«Это был прекрасный год для нашей страны, но все лучшее еще впереди», — пообещал главы страны.

По данным агентства, в обращении Трамп подведёт итоги года и обозначит приоритеты своей политики на ближайшее время.