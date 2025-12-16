Сийярто призвал не обращать внимание на заявление Украины о НАТО

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петр Сийярто призвал не обращать внимание на заявление Киева о готовности отказаться от вступления в НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что присоединение Украины к альянсу никогда не зависело от нее, поскольку решение по этому вопросу принимают его члены, которые «очень далеки от консенсуса».

«Фактически только Украина оставляла вопрос о членстве Украины в НАТО на повестке дня, но это не имеет значения, потому что не они принимают это решение», — отметил Сийярто.

Ранее Владимир Зеленский предложил отказаться от стремления Украины вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Он назвал изменение позиции компромиссом со стороны Киева.