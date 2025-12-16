Бывшая глава МИД Австрии высказалась о сроках завершения СВО

Бывшая министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль высказалась о том, когда может быть подписано мирное соглашение между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Кнайсль, мирное соглашение вряд ли будет подписано в течение следующих трех месяцев. Как считает экс-министр, текущий документ с предложениями для урегулирования является «повесткой дня», и его только предстоит переработать в полноценное соглашение.

«Сомневаюсь, что за ближайшие три месяца удастся продвинуть переговоры до такой степени, чтобы договор был действительно согласован, и все необходимые вопросы были решены на основе консенсуса. Я знаю, что Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы провести все это очень быстро, но я не думаю, что за два-три месяца можно получить готовый мирный договор. Документ, который сейчас есть, — это повестка дня: там перечислены темы, но деталей того, как именно это будет реализовано, у нас пока нет», — заявила она.

Кнайсль также добавила, что подпись под этим документом Владимира Зеленского «не может иметь большого веса», поскольку многие считают его нелегитимным.