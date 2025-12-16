Бывшая глава МИД Австрии высказалась о сроках завершения СВО
Бывшая министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль высказалась о том, когда может быть подписано мирное соглашение между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Кнайсль, мирное соглашение вряд ли будет подписано в течение следующих трех месяцев. Как считает экс-министр, текущий документ с предложениями для урегулирования является «повесткой дня», и его только предстоит переработать в полноценное соглашение.
«Сомневаюсь, что за ближайшие три месяца удастся продвинуть переговоры до такой степени, чтобы договор был действительно согласован, и все необходимые вопросы были решены на основе консенсуса. Я знаю, что Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы провести все это очень быстро, но я не думаю, что за два-три месяца можно получить готовый мирный договор. Документ, который сейчас есть, — это повестка дня: там перечислены темы, но деталей того, как именно это будет реализовано, у нас пока нет», — заявила она.
Кнайсль также добавила, что подпись под этим документом Владимира Зеленского «не может иметь большого веса», поскольку многие считают его нелегитимным.
«У меня складывается впечатление, что со стороны Вашингтона оказывается очень сильное давление, чтобы выборы были организованы. Потому что там все же понимают, в чем проблема. Многие американские политики уже весной об этом говорили: конечно, выборы должны быть проведены. И это не какая-то особая позиция России. Многие считают так же: одни говорят об этом вслух, другие — нет», — добавила она.