Премьер европейской страны пожаловался, что президент не отвечает на его звонки

В Польше обостряется политический конфликт между главой правительства и президентом страны. Премьер-министр Дональд Туск публично заявил, что президент Кароль Навроцкий перестал отвечать на его телефонные звонки и сообщения, что блокирует взаимодействие на ключевых направлениях.

Как сообщил Туск журналистам, он предпринимал неоднократные попытки наладить тесное сотрудничество с президентом, особенно в сфере внешней политики, однако на протяжении многих недель не получает никакой реакции.

«Начало было неплохое. Президент хотя бы отвечал на sms или телефонные звонки", - отметил премьер. Он добавил: "Но, к сожалению, пан президент и его люди скорее делают все, чтобы сохранялся конфликт, и чтобы вторгаться в компетенции правительства».

Конфликт обусловлен их политической принадлежностью к противоборствующим силам: Дональд Туск возглавляет правящую «Гражданскую коалицию», а Кароль Навроцкий является выдвиженцем оппозиционной партии «Право и справедливость». Премьер подчеркнул, что речь не идёт о личных отношениях, а о конституционной необходимости взаимодействия для эффективного управления государством.

Наибольшую обеспокоенность Туска вызывает саботаж сотрудничества именно во внешнеполитической сфере. По его словам, окружение президента регулярно предпринимает действия, подрывающие авторитет правительства Польши на международной арене, что наносит прямой ущерб национальным интересам.

Премьер констатировал, что последний раз безуспешно пытался связаться с Навроцким несколько дней назад и более не будет настаивать, пока инициатива не будет проявлена с другой стороны.