США потребовали от Украины оперативно согласиться на сделку

США требуют от Украины как можно быстрее согласиться на сделку с гарантиями безопасности. Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимного чиновника.

В публикации говорится, что это предложение является сильным и явным обещанием безопасности, которое администрация президента США Дональда Трампа дала Киеву.

«Но оно сопровождается скрытым ультиматумом: примите его сейчас, или следующий вариант будет не таким щедрым», — уточняется в тексте.

Ранее издание писало, что военные США и Украины встретятся в Майами и обсудят вопрос территорий. Источники отмечали, что на прошедших в Берлине переговорах Вашингтона и Киева обсуждались многие территориальные вопросы.

