Белый дом раскрыл, почему США еще не начали бить по наркодилерам на суше

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз заявила, что конгресс США еще не дал ободрение для атак по территории Венесуэлы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Vanity Fair.

Как объяснила Уайлз, из-за этого США еще не начали наземные операции по борьбе с наркоторговцами в Венесуэле. При этом она признала, что атака непосредственно на территорию чужой страны будет считаться полноценной войной.

«Если бы он (президент США Дональд Трамп — прим. ред.) санкционировал какие-то действия на суше, это была бы война, и тогда (потребовалось бы одобрение — при. ред.) конгресса. Но Марко (Рубио — прим. ред.) и Джей Ди (Вэнс — прим. ред.) в какой-то степени почти каждый день бывают на Капитолийском холме и проводят брифинги», — заявила она.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил власти США в похищении людей.