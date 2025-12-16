Туск сообщил журналистам, что президент Польши не отвечает на его звонки

Премьер Польши Дональд Туск пожаловался журналистам, что президент страны Кароль Навроцкий перестал отвечать на его звонки. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он предпринимал попытки тесного сотрудничества с президентом, но тот его игнорирует.

«Много-много недель нет никакой реакции, включая отсутствие ответов на телефонные звонки», — сказал Туск.

При этом он уточнил, что ранее Навроцкий не игнорировал его и отвечал на sms и звонки. Туск отметил, что не намеревается дружить с президентом, но «сотрудничество кажется необходимостью и конституционной обязанностью».

Больше всего премьера беспокоит отсутствие взаимодействия с Навроцким во внешней политике.

До этого президент Польши назвал Дональда Туска «худшим премьером» в истории Польши с 1989 года.

Он отметил, что представляет себе сотрудничество с премьером по принципиальным вопросам функционирования государства. При этом Навроцкий заметил, что поляки ждут, что при необходимости он и Туск вместе сядут за стол переговоров.

Заявление Навроцкого прозвучало 12 ноября на фоне недавнего инцидента, когда представители спецслужб не явились на традиционную встречу с президентом перед ежегодной церемонией повышения в звании офицеров армии и разведки. Главы спецслужб проигнорировали мероприятие впервые с 1989 года. Глава государства призвал их извиниться за отсутствие.