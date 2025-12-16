Министр обороны Словакии: Продолжение конфликта нанесет Украине больший ущерб
Продолжение украинского конфликта принесет Киеву еще больший ущерб. Такое мнение выразил министр обороны Словакии Роберт Калиняк местной газете Pravda.
"Чем больше затягивается конфликт, тем больший ущерб он нанесет Украине", - сообщил Калиняк, добавив, что у Киева была возможность заключить более выгодное соглашение с Россией сразу после начала конфликта.
Однако, по его словам, сейчас ситуация совсем иная, поскольку у ЕС больше нет ни финансовых, ни человеческих ресурсов для оказания помощи Украине.
"Европа устала. Никто не хочет посылать своих солдат, и государства ЕС уже колеблются с финансированием. Поэтому и говорят о заблокированных российских активах", - подчеркнул Калиняк.
Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что продолжение конфликта на Украине приведет к третьей мировой войне.