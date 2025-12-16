Страны Восточного фланга ЕС потребовали от Брюсселя денег на «защиту от России»

Восемь стран Восточного фланга Евросоюза потребовали от Еврокомиссии выделить им приоритетное финансирование на укрепление обороны против России. Об этом сказано в декларации по итогам саммита в Хельсинки.

В совместном заявлении Швеция, Финляндия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Болгария призвали создать «всеобъемлющую структуру защиты» восточной границы ЕС. Программа должна включать ПВО, защиту от дронов и усиление наземных сил. Страны хотят получить часть из €131 млрд, которые Еврокомиссия запланировала на оборону в бюджете 2028–2034 годов. В декларации Россия названа «наиболее значительной угрозой» региону.

«Программа должна включать в себя соответствующие возможности, такие как наземные боевые возможности, защита от беспилотников, противовоздушная и противоракетная оборона, защита границ и критической инфраструктуры», — говорится в документе.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо утверждает, что Россия якобы будет угрозой для Европы в «ближайшем будущем».