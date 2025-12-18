Зеленский: проведение выборов в Раду не обсуждается

США сейчас требуют от Украины проведения выборов только главы государства, на выборах в Верховную раду и местных выборах они не настаивают. Об этом сообщил Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов. Его слова приводит издание "Новости. Live".

© Global look

"США спрашивали только про президентские выборы, и я им сказал, что готов к таким выборам. Выборы в Раду и местные выборы мы не рассматривали", - сказал он.

Зеленский добавил, что в вопросе подготовки законодательства о проведении выборов во время действия военного положения пока нет прогресса.

"Насколько мне известно, еще нет, но я все сигналы им передал", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Зеленский также высказался за разрешение избирателям голосовать онлайн, в том числе из-за границы, но признал, что против этого выступает оппозиция в Верховной раде.

"Я всегда поднимал и поддерживал вопрос, еще с начала пандемии коронавируса, об изменениях в законодательстве, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока консенсуса с парламентариями мы не нашли", - сказал он.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти. 9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил глава Белого дома, в Киеве используют конфликт, чтобы не проводить выборы. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил депутатов подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.