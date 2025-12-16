Зеленский сделал заявление о замороженных российских активах

Владимир Зеленский сделал заявление о замороженных в Европе активах России. Об этом сообщает Sky News.

По словам Зеленского, Украина «не продержится на плаву» без этих активов. Он объяснил, что их использование может помочь Киеву компенсировать снижение поддержки со стороны некоторых западных партнеров.

«Я не вижу возможности оставаться на плаву без этой поддержки», — заявил он.

Помимо этого Зеленский также признал, что сегодня Украина столкнулась с рядом трудностей в удовлетворении своих финансовых потребностей. Решение Евросоюза об использовании российских активов, по его словам, сыграет для Украины решающее значение.

Суды из-за российских активов сочли рискованными для Евросоюза

Ранее экономист рассказал о возможном ответе России на изъятие активов.