Минобороны Словакии: конфликт нанесет Украине еще больший ущерб

Украина получит от продолжения конфликта только больший ущерб. Такое мнение выразил министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

"Чем больше затягивается конфликт, тем больший ущерб он нанесет Украине", - отметил министр в интервью словацкой газете Pravda.

Киев, по его словам, мог заключить мирное соглашение с РФ на более выгодных условиях сразу после начала конфликта. Сейчас ситуация сложилась иная, включая отсутствие средств для продолжения финансирования Украины.

"Европа устала. Никто не хочет посылать [на Украину] своих солдат, и государства [Евросоюза] уже колеблются с финансированием. Поэтому [в ЕС] и говорят о заблокированных российских активах", - сказал Калиняк.