Украинский конфликт сейчас находится на важном этапе в связи с прорывом мирных усилий США. С таким заявлением выступил глава Минобороны Великобритании Джон Хили, его цитирует портал The Standard.

«Мы находимся на важнейшем этапе этой войны», — сказал британский министр.

По словам Хили, у британцев и других европейских союзников Киева есть «четкая миссия» — помочь Украине в ее борьбе.

Ранее американский журнал Politico опубликовал собственное социологическое исследование, согласно которому большинство граждан Франции и Германии выступают за сокращение помощи украинцам.