Пеллегрини выступил с неожиданным заявлением о Евросоюзе

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Евросоюз дает Украине ложные обещания. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время совместного заявления с президентом Хорватии Зораном Милановичем он заявил, что часть стран Европы дают Украине обещания, которые не смогут выполнить. На этом фоне Пеллегрини призвал Евросоюз сосредоточиться на урегулировании конфликта, а также восстановлении Украины.

«Нередко мы должны констатировать, что некоторые государства-члены и самые высокие представители Евросоюза дают Украине ложные обещания или обещания, о которых заранее знают, что они не являются реалистичными. Я того мнения, что к этой ситуации необходимо отнестись очень, очень прагматично и стремиться к поиску скорейшего соглашения», — заявил он.

Пеллегрини также добавил, что упор на восстановление, а не вооружение Украины, будет «иметь более позитивный эффект».