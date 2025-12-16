Ле Пен обратилась с призывом к Макрону

Член Законодательного собрания Франции Марин Ле Пен призвала президента страны Эммануэля Макрона «сказать нет» торговому договору ЕС и южноамериканского рынка Меркосур. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

По словам Ле Пен, Макрону следует сразу отказаться от договора, а не переносить голосование по этой теме на другой срок. В данный момент голосование запланировано на 18 и 19 декабря, но в СМИ появилась информация о том, что Франция и Италия могут выступить за перенос обсуждения на поздний срок.

«Не нужно переносить голосование. Нужно, чтобы (Макрон — прим. ред.) сказал нет, поскольку речь идет о выживании нашего сельского хозяйства и, следовательно, о суверенитете нашей страны», — заявила она.

Ле Пен также добавила, что в этом вопросе Макрон может саботировать работу институтов Евросоюза, пока не будет найден приемлемый для Франции вариант договора.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки. Он объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

Напомним, что во время климатической конференции в Бразилии Макрон одобрил предложение о свободной торговле между странами Евросоюза и Меркосур. Это резко противоречит его прошлым словам о том, что он будет выступать против подобных соглашений, поскольку они могут ударить по французским фермерам.