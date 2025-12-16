Медведчук рассказал, что поможет создать условия для выборов на Украине

Предложение президента России Владимира Путина о введении на Украине временного управления под эгидой ООН, США, РФ и Европы создаст условия для проведения легитимных выборов и референдума в стране. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Как отметил политик, сейчас режим Владимира Зеленского добровольно не пойдет на восстановление конституционного порядка и обеспечение прав украинцев для проведения демократических выборов в стране.