Венгрия раскрыла истинные планы ЕС по Украине

Европейский союз (ЕС) хочет продолжить финансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) даже в случае достижения мирного соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«На заседании Совета по иностранным делам ЕС говорили о том, что даже если будет мир, мы все равно должны установить систему, в которой мы финансируем Украину, финансируем украинскую армию, финансируем деятельность украинского государства, а до тех пор финансируем войну на Украине за счет денег европейцев», — сообщил Сийярто.

По словам главы дипведомства, эти планы указывают на то, что политическая элита ЕС «сейчас определенно не заинтересована в мире». Сийярто подчеркнул, что политики Евросоюза легко нарушают собственные правила, чтобы втянуть Европу в войну.

Ранее Сийярто заявил, что конфискация активов России чревата крахом европейской экономики.