Cтроительство бального зала в Белом доме завершится в 2028 году

Сооружение бального зала в восточной части Белого дома за $300 млн планируется завершить летом 2028 года. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на Службу национальных парков страны (NPS).

© ТАСС/Zuma

Как явствует из отчета службы, касающегося строительства, дизайна и влияния проекта на окружающуюся среду, наличие строительной площадки до завершения сооружения зала "летом 2028 года" не скажется на безопасности окружающих.

В докладе в то же время указывается, что в результате оценки выявлены некоторые недостатки в президентском проекте, в основном связанные с большими размерами нового здания. Здание площадью 90 тыс. кв. футов (около 8,46 тыс. кв. м) "нарушит историческую преемственность территории Белого дома и изменит архитектурную целостность восточной части территории".

"Большая площадь и высота нового здания будут доминировать в восточной части участка, создавая визуальный дисбаланс с более скромными по размерам Западным крылом и резиденцией президента", - указывается в документе. "Эти изменения негативно повлияют на дизайн, обстановку и атмосферу Белого дома и прилегающей территории в долгосрочной перспективе", - полагают эксперты.

Новое сооружение сможет вместить до 650 человек. Как сообщалось ранее, строительство должно быть завершено до окончания президентского срока Дональда Трампа.

Задуманная первым президентом США Джорджем Вашингтоном официальная резиденция - Белый дом - начала строиться в 1792 году по проекту архитектора Джеймса Хобена. Вашингтон сам выбрал место для здания, строительство которого было завершено 1 ноября 1800 года. В тот же день в него вселился второй президент США Джон Адамс. Здание было реконструировано в 1815-1817 годах после пожара в 1814 году.