Глава МИД Эстонии сравнил Европу с "ленивым толстым котом"

ТАСС

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна заявил на полях заседания Совета ЕС по общим вопросам, что Европа больше не может быть "ленивым толстым котом".

Глава МИД Эстонии сравнил Европу с "ленивым толстым котом"
© Global Look Press
"Мы (страны ЕС - прим. ТАСС) больше не можем быть ленивым толстым котом, который лишь ждет, когда кто-то придет на нашу защиту", - заявил Цакхна во время мероприятия.

По мнению главы МИД, Европе "необходимо проснуться". Цакхна заявил, что страны ЕС обязаны "взять на себя большую ответственность и больше инвестировать в оборону".

14 октября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, выступая перед представителями военной промышленности на конференции по безопасности в Брюсселе, сообщил, что Еврокомиссия намерена более чем в пять раз увеличить военный бюджет ЕС в рамках следующего семилетнего бюджетного плана на 2028-2034 годы. По его словам, военные расходы Евросоюза в 2028-2034 годы предлагается довести до €131 млрд по сравнению с €25,5 млрд, заложенными в бюджетном плане на 2021-2027 годы.