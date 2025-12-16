Пока вы не уснули: ультиматум Зеленскому и извинения Брижит Макрон

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

США предъявили Зеленскому ультиматум

Вашингтон заставляет президента Украины Владимира Зеленского принять гарантии безопасности США, или Киев их потеряет. Об этом пишет газета The Telegraph.

Как пишут авторы публикации, Соединенные Штаты считают предложенные гарантии по типу 5 статьи НАТО «платиновым стандартом».

Брижит Макрон выступила с извинениями после громкого скандала

Первая леди Франции Брижит Макрон принесла извинения за свои резкие слова в адрес активисток движения за права женщин, сорвавших выступление комика Ари Абитана. Об этом пишет РИА Новости.

Брижит Макрон оказалась в центре скандала после концерта комика Ари Абиттана, ставшего ранее фигурантов дела об изнасиловании. Уголовное дело было закрыто после трехлетнего расследования, но активистки, выступающие против изнасилований, пытаются срывать концерты Абиттана. Первая леди решила поддержать комика и в частном разговоре, попавшем на видео, назвала активисток «мерзкими» и «гадкими стервами».

Премьер Польши раскрыл планы США на замороженные активы России

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Соединенные Штаты призывают Европу не изымать замороженные российские активы, а оставить их для сделки с Москвой по завершению конфликта. Его слова приводит украинское издание «Страна».

«Американцы говорят: оставьте эти российские активы, потому что сложно садиться с Путиным и говорить о компромиссах, одновременно забирая его деньги. Это американский аргумент, что здесь нужно быть очень осторожными и не ставить ситуацию на острие ножа», — сказал Туск.

Напавший на школу в Одинцове признал свою вину в преступлении

Подросток, напавший на школу в подмосковном Одинцове, признал свою вину в преступлении, сообщает представитель СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Допрос идет. По предварительным данным, вину признает", – цитирует ее ТАСС.

Кроме того, сотрудники ведомства уже приступили к следственным действиям на месте преступления, а взрывотехники продолжают обследование образовательного учреждения на предмет наличия взрывных устройств.

Долину потребовали выселить из квартиры

Покупательница квартиры народной артистки России Ларисы Долиной Полина Лурье в своем иске потребовала принудительно выселить звезду из ее квартиры. Об этом во вторник, 16 декабря, стало известно из заседания Верховного суда России.

— Учитывая, что сделка закрыта, денежные средства сторона продавца получила в полном объеме, право собственности на квартиру переоформлено в установленном законом порядке, но требования об освобождении жилплощади выполнены не были, Лурье в своем встречном иске просила обеспечить суд ее выселение принудительно, — сказано в исковых материалах, зачитанных судьей.

В Раде сделали заявление о мобилизации женщин в ВСУ

Украина рано или поздно вернется к вопросу мобилизации женщин для пополнения рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила депутат украинского парламента Яна Зинкевич, пишет РИА Новости.

По словам парламентария, она намерена поддержать идею о мобилизации женщин, но это не вопрос ближайшего года.

Infobae: все находившиеся на борту разбившегося в Мексике бизнес-джета погибли

© Википедия

Все 10 человек, находившиеся на борту частного бизнес-джета, потерпевшего крушение вблизи аэропорта Толуки в штате Мехико, погибли. Об этом сообщил портал Infobae.

На борту разбившегося бизнес-джета Cessna Citation III, выполнявшего рейс из Акапулько (штат Герреро) в Толуку, находились 10 человек - восемь пассажиров и два члена экипажа.

Дорожные камеры в России будут фиксировать новый вид нарушения

Не исключено, что для фиксации потребуется установка дополнительных камер.

Электронные дорожные знаки и информационные табло на российских дорогах приравняют к обычным указателям. За нарушение их предписаний водители будут получать штрафы, в том числе с автоматических комплексов фотовидеофиксации. Разработкой соответствующих изменений в правилах дорожного движения (ПДД) занимаются Минтранс, Росавтодор и МВД, сообщает «Коммерсантъ».

Футболиста задержали в Москве за продажу наркотиков

© Соцсети

Игрок футбольной Медиалиги Артур Закиев задержан в Москве за продажу наркотиков, сообщает Sport Baza.

22-летний футболист получил сумку с 10 миллионами тенге (приблизительно 1,5 миллиона рублей), и должен был обменять их. После этого он должен был, якобы, передать ампулы с лекарством человеку, которому препарат жизненно необходим. Сейчас Закиев находится в СИЗО.

Состояние Льва Лещенко резко ухудшилось

Певец Лев Лещенко рассказал, что серьезно простудился. Как сообщает «Абзац», артист признался, что испытывает трудности с голосом.

По словам Лещенко, из-за простуды он «еле говорит». Иные подробности состояния народного артиста РСФСР не приводятся.

