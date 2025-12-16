Берлин стал главным антироссийским двигателем Европы — именно туда недавно летал Владимир Зеленский для переговоров с представителями ЕС и США. Как сообщает «КП», политолог-германист Александр Камкин объяснил, почему в Германии так быстро забыли об ужасах Второй мировой и избавились от чувства исторической вины.

Камкин напомнил, что после образования ГДР и ФРГ страны пошли разными путями, а отношение к нацистскому прошлому там было разным. ГДР позиционировала себя как страну антифашистов, тогда как в чиновничьем аппарате ФРГ осталось большое количество бывших членов нацистской партии.

Кроме того, в 1950 году прошла встреча представителей объединенных сил союзников в Европе с немецкой стороной — участвовали около двадцати бывших генералов вермахта, чиновников из оккупационных американской и британской администраций. В результате они приняли меморандум Химмерода, который стал основой мифа о «чистом вермахте», который якобы не совершал преступлений, а просто исполнял приказы. Это предварило воссоздание немецкой армии, а в 1955 году западные немцы стали формировать бундесвер, в который пришли служить многие генералы времен Адольфа Гитлера.

Камкин отметил, что с конца 60-х непризнание коллективной вины Германии во Второй мировой войне было уделом политических маргиналов и крайне правых партий. Однако с 2014 года отношение немцев к нацизму изменилось.

«Фактор Украины стал ускорителем реваншистских настроений в Германии, потому что там эту страну рассматривают как зону своих интересов — и даже как свою территорию. Ведь в Первую мировую, после Брестского мира, Германия фактически аннексировал Украину. Во Вторую мировую - выкачивала из нее ресурсы. И сейчас ее немецкий политический класс рассматривает тоже как добычу, которую они не хотят отдавать Трампу», — заявил политолог.

Камкин также отметил сходство пропагандистских штампов времен гитлеровской и нынешней Германии. Само выражение «крепость Европы», используемое канцлером Фридрихом Мерцем, впервые появилось в речи Генриха Гиммлера в 1943 году. Кроме того, слова Мерца о том, что Германия должна быть готова к войне, также напоминают риторику Гитлера.

«В 2029 году должны пройти в бундестаг и в Европарламент, но их могут отменить. И под соусом "борьбы с русской угрозой" Германия превратится в тотальное государство», — спрогнозировал германист.

Отметим, что недавно пресс-бюро Службы внешней разведки России заявило, что Мерц «воспитан на заветах деда и отца — Йозефа Пауля Совиньи и Иоахима Мерца, которые верой и правдой служили фашистскому режиму». По информации спецслужбы, канцлер одержим идеей реванша за разгром Третьего рейха, а жажда мести с детства формировала его мировоззрение.