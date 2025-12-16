Глава МИД Украины призвал «сорвать планы» Путина одним шагом

Министр иностранных дел призвал изъять замороженные активы России для так называемого «репарационного кредита» Украине чтобы «сорвать планы» президента Владимира Путина. Публикация появилась на странице внешнеполитического ведомства республики в Telegram.

По его словам, российский лидер якобы считает, что «Европа разделена и слаба». Президент России ждет, что поддержка Украины уменьшится, однако изъятие активов «сорвет его планы и заставит его изменить расчеты».

Сибига считает, что соответствующее решение укрепит самостоятельность и суверенитет Европы, и позволит обеспечить долгосрочную поддержку Киева. Он заверил, что изъятие активов не будет препятствовать мирному процессу, а наоборот укрепит позиции Украины.

«Мы призываем все государства-члены ЕС сделать этот важный стратегический шаг на этой неделе», — подытожил министр.

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.