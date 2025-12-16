На Западе заявили о неизменной позиции России в переговорах по Украине

Позиция России по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Журналист прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о смене позиций сторон украинского кризиса в ходе переговоров.

«На самом деле позиция России нисколько не изменилась», — отметил он.

Боуз подчеркнул, что Россия отказывается принимать любые предложения, кроме долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт может скоро завершится из-за приближения сторон к достижению соглашений.