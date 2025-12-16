В Латвии запретили доступ ещё к десяти российским сайтам

Решение принял Национальный совет по электронным СМИ. Данные привело агентство LETA со ссылкой на публикацию указа в официальном вестнике Latvijas vēstnesis.

Утверждается, что распространяемый на этих интернет-ресурсах контент якобы противоречит интересам безопасности латвийского информационного пространства и национальной безопасности. На прошлой неделе латвийский Нацсовет запретил доступ к 12 российским порталам из-за того, что они «формируют позитивное отношение к России».

За последнее время ЕС ввёл санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в европейских странах, которые отвечают за свои медиарынки.