Эрдоган надеется на символические шаги в отношениях с Арменией в 2026 году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в начале 2026 года можно ожидать некоторых символических шагов Анкары в процессе нормализации отношений с Ереваном.

"Южный Кавказ, который на протяжении многих лет страдал от отсутствия мира, сегодня переживает исторический период. Азербайджан и Армения как никогда близки к подписанию мирного договора. Мы также ведем процесс нормализации отношений с Арменией. Надеюсь, что в начале следующего года мы сделаем некоторые символические шаги в этом направлении", - сказал Эрдоган в Анкаре на встрече с послами республики, аккредитованными за рубежом. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Между Турцией и Арменией с 1993 года разорваны дипломатические отношения. В Анкаре неоднократно заявляли, что основным условием для их восстановления является заключением мирного договора между Баку и Ереваном.