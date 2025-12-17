ООН осудила Украину за закон, позволяющий запретить УПЦ

ООН выступила с резкой критикой действий властей Украины в отношении религии. В докладе организация осудила закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь (УПЦ).

В документе ООН особо подчеркивается, что сама по себе историческая или каноническая связь религиозной организации с иностранным центром (Россией - прим.ред.) не может быть законным основанием для ее запрета.

По мнению экспертов организации, любые меры, затрагивающие свободу вероисповедания, должны носить строго индивидуальный характер и основываться "на конкретных доказательствах и полностью соответствовать принципу соразмерности".

В ООН предупредили, что действия Украины нарушают право на свободу вероисповедания.

В ноябре в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что против священников канонической УПЦ с февраля 2022 года завели более 200 уголовных дел. Среди фигурантов дел 27 высших чинов церкви: митрополиты и архиепископы. Их подозревают в работе на Россию. По словам патриарха Кирилла, за последние четыре года 40 священнослужителей были осуждены на разные сроки тюремного заключения на Украине. Патриарх отметил, что сегодня клирики УПЦ претерпевают гонения.