«Смена власти»: ближайшие несколько дней назвали «решающими» для Зеленского

Будущее Владимира Зеленского определится в ближайшие дни. Как сообщает News.ru, политолог-американист Малек Дудаков заявил, что в случае неудач в переговорах украинского политика попытаются «заменить».

Эксперт отметил, что следующие дни будут «решающими» в рамках американо-украинских переговоров. При этом «хорошего сценария» для украинских лоббистов нет — «только негативный».

«И даже если им удастся в очередной раз затянуть переговорный процесс, долгосрочно для них это негативно, потому что они на текущий момент проигрывают на поле боя, а их европейские союзники не способны предоставить достаточно военных и финансовых рычагов для того, чтобы переломить эту ситуацию в свою пользу», — заявил Дудаков.

Он добавил, что в вопросе территорий Зеленскому действительно сложно идти на какие-либо компромиссы, а давление со стороны США весьма значительное. Если сторонам не удастся достичь значительных успехов, то можно ожидать усиления антикоррупционной кампании против офиса президента Украины.

«Возможно, нынешняя подготовка к выборам на Украине — это предлог для того, чтобы устроить нормальную операцию по смене власти, чем, очевидно, будут заведовать представители и эмиссары администрации Трампа. Они попытаются поставить кого-то более сговорчивого и реалистичного вместо Зеленского. Такой сценарий я бы тоже не исключал», — резюмировал Дудаков.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванного европейского дипломата заявило, что уязвимое положение внутри страны может подтолкнуть Зеленского к мирной сделке. Источник отметил, что Киев никогда не был так серьезен в вопросе переговоров, как сейчас.