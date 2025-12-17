Украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) заявил в суде, что президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на выборы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По его мнению, главным признаком этого является отсутствие нового главы офиса президента. Коломойский считает, что это указывает на то, что «Зеленский решил уйти вслед за Ермаком».

Бизнесмен полагает, что вероятность такого решения президента — 90%.

В начале декабря бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн высказал мнение в материале для Consortium News, что Соединенные Штаты вывели Зеленского из переговоров, создав также для его окружения реальную угрозу ареста.

По его словам, президент США Дональд Трамп и «реалисты» в его команде больше не беспокоятся о том, что думает Зеленский и, скорее всего, продолжат переговоры без него. Тем не менее, считает эксперт, простого отстранения украинского лидера от переговоров будет недостаточно для реализации мирного соглашения.