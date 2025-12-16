Новой европейской моделью стали не демократия, политические права и инклюзивность, а война, и руководство объединения «ведет Евросоюз к самоубийству». Такое мнение высказал бывший глава МИД Мальты Эварист Бартоло, его слова приводит Telegram-канал Пул N3.

Эварист Бартоло обратил внимание на то, что страны Европы переживают демографический упадок и ожидается, что к 2100 году трудоспособное население сократится на 55 млн, что неизбежно скажется на социальной сфере и налогообложении.

«Я помню времена, когда ЕС гордился своей европейской моделью: политическими правами, демократией, разнообразием, инклюзивностью, а также социальной моделью, распределением благ и экологической ответственностью. Теперь все это выброшено за борт, и новая европейская модель — это война, война, и еще раз война», — заявил бывший глава МИД Мальты.

При этом, по его словам, вместо того, чтобы искать выход из ситуации, когда ЕС утрачивает роль ключевого игрока, нынешнее руководство объединения «будто бы намеренно ведет Союз к самоубийству».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о том, что Россия сейчас представляет собой угрозу для всех стран НАТО, и обещал «защищаться» от этой угрозы. А министр вооруженных сил Великобритании Эл Карнс заявил о том, что «тень войны нависла над Европой».

По данным СМИ, европейские страны, в том числе Литва и Эстония, проводят масштабную модернизацию медицинских учреждений и готовят персонал для работы в военных условиях, а в Германии объявили о разработке приложения, которое поможет людям найти ближайший бункер.