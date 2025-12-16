Новое заявление Трампа о России поразило журналиста

Подход Российской Федерации к урегулированию на Украине остается неизменным, написал журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter), комментируя заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о смене позиций сторон конфликта в процессе переговоров.

"На самом деле позиция России нисколько не изменилась, она просто отказалась принять что-либо, кроме реального и долгосрочного урегулирования", — поделился своей точкой зрения он.

В понедельник Трамп заявил, что стороны урегулирования конфликта на Украине меняют позицию в процессе переговоров. Хозяин Белого дома также призвал "заставить" Москву и Киев прийти к единому мнению.

Подробности гарантий безопасности для бывшей советской республики пока опубликованы не были. При этом по итогам переговоров в Берлине 14-15 декабря европейские лидеры обнародовали совместное заявление с гарантиями безопасности для Украины.

Трамп сообщил о недавнем разговоре с Путиным

Они указали, что численность ВСУ должна остаться на уровне 800 000 человек, Украину нужно принять в ЕС, а также необходимо запустить механизм мониторинга и проверки прекращения боевых действий под руководством Соединенных Штатов и международного сообщества. Кроме того, европейцы заявили о том, что готовы создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины.