Вучич ожидает решения о будущем "Нефтяной индустрии Сербии" в ближайшие дни

Сербский президент Александар Вучич ожидает решения о будущем попавшей под санкции США компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") в ближайшие дни и рассчитывает на позитивный исход.

"Уже 68 дней ни одна капля нефти не проходит по [Адриатическому нефтепроводу компании] JANAF, и пока никто не почувствовал кризиса. <...> Я ожидаю важных новостей в ближайшие дни. Не думаю, что мы будем ждать до 15 января. Полагаю, что важные новости появятся к понедельнику или вторнику, и надеюсь, что это будут хорошие новости", - сообщил глава государства в ходе обращения к нации.

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Первый вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали на внеочередном заседании правительства 16 ноября призвал президента страны Вучича рассмотреть национализацию NIS из-за нарастающего давления и угроз для экономики страны.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).

В Минэнерго Сербии сообщили 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили Минфин США о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. Вучич 2 декабря сообщил, что Белград не получил от Вашингтона лицензию на поставки нефти для NIS. Позднее в компании объявили об остановке работы нефтеперерабатывающего завода в сербском городе Панчево из-за американских санкций и отсутствия сырья. Сербские власти ранее заявляли о необходимости определиться с будущим компании в срок до 15 января.