Главный дипломат ЕС Кая Каллас сообщила, что Евросоюз решил ввести санкции против еще 40 судов, отнеся их к «теневому флоту» по перевозке российской нефти. В комментариях к ее посту в соцсети X пользователи заявили, что санкции нужно ввести против самой Каллас.

Ценовой потолок на российскую нефть, введенный Западом, позволяет транспортировать топливо из РФ на западных танкерах и с западной страховкой только в том случае, если цена на него ниже этого порога.

Ограничения привели к появлению «теневого флота» - стареющих судов с ограниченной страховкой, которые перехватывают потенциально прибыльные перевозки товаров, попавших под санкции. Каллас заявила о планах ЕС «закрыть» эту лазейку и вводить санкции против судов на постоянной основе, принимая решения ежемесячно.

«На каком основании разрешены эти меры? Я никогда не видел резолюции ООН, разрешающей их», - написал в комментариях к посту Каллас пользователь @AgainstThree.

«Посмотрите на нее… Вырядилась и притворяется настоящим лидером, который действительно что-то делает», - добавил @B7grWinning.

«Кто остановит этого воинственного монстра Каю Каллас?», - спросил @niekjansen4.