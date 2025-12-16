Прямой эфир и драки: что происходит в Раде и почему украинцы молят об «Орешнике»

Депутаты Верховной рады «развлекаются» во время заседания. Как сообщает «Царьград», парламентарии дерутся, а один из них и вовсе запустил прямой эфир.

Так, конфликт произошел между депутатами Сергеем Тарутой и Марьяной Безуглой. Последняя пришла в Раду с плакатами: «Сырский на увольнение», «Военная реформа», «Вранье на фронте убивает». Бумаги Безуглая прикрепила к трибуне — это не понравилось Таруте, который подошел и стал их срывать.

Депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на фоне этого запустил прямую трансляцию. Некоторые украинцы в комментариях потребовали «второй раунд» между Тарутой и Безуглой, а один из зрителей стал молить об ударе российского комплекса «Орешник» по зданию Рады.

