Раскрыта цель напрягающей США европейской задумки по Украине

Политолог Станислав Ткаченко в интервью газете «Взгляд» раскрыл, какую цель преследует ЕС, предлагая создать «многонациональные силы» для обеспечения потенциального мирного соглашения по Украине.

Данная задумка вызывает напряжение даже у Соединенных Штатов, поделился своей точкой зрения собеседник издания.

По словам эксперта, реализация инициативы будет де-факто означать оккупацию Украины европейцами. Аналитик отметил, европейские лидеры по-прежнему не могут найти себе места за столом переговоров.

«Но их цель — вовсе не разрешение кризиса, а затягивание конфликта и срыв урегулирования», - подчеркнул специалист.

По мнению Ткаченко, представители Европейского союза стремятся сместить фокус с предметного обсуждения мира к нереализуемому предложению.

При этом политолог указал на то, что руководство Украины не против подобного развития событий.

Подробности гарантий безопасности для бывшей советской республики пока опубликованы не были. При этом по итогам переговоров в Берлине 14-15 декабря европейские лидеры обнародовали совместное заявление с гарантиями безопасности для Украины.

Они указали, что численность ВСУ должна остаться на уровне 800 000 человек, Украину нужно принять в ЕС, а также необходимо запустить механизм мониторинга и проверки прекращения боевых действий под руководством Соединенных Штатов и международного сообщества. Кроме того, европейцы заявили о том, что готовы создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины.