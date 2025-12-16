«Не избежать ответственности»: Украина обвинила Лукашенко в преступлениях

Белоруссия, несмотря на то, что выпустила более сотни своих заключенных, все равно осталась виноватой в глазах официального Киева. МИД Украины обвинил руководство соседней страны в «преступлениях».

МИД Украины прокомментировал недавнее освобождение 123 человек в Белоруссии. В ведомстве подчеркнули, что их освобождение стало результатом совместных усилий США, лично президента Дональда Трампа, мирового демократического сообщества, правозащитников и неправительственных организаций, которые долгие годы добивались их свободы.

Там в Киеве отметили, что президенту Белоруссии не избежать ответственности.

«Александру Лукашенко и всем причастным к массовым нарушениям прав человека в Белоруссии не избежать ответственности за все совершенные преступления как в отношении белорусских граждан и Белоруссии, так и в отношении Украины и украинского народа», — заявили в украинском МИД.

При этом, напомним, буквально на днях Зеленский кичился тем, что именно Киев приложил руку к совершившемуся освобождению заключенных. По его словам, от руководителя ГУР Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) ему поступила информация о том, что Минск рассматривает вопрос о помиловании. Однако, как утверждает глава киевского режима, условием со стороны Белоруссии стала передача освобождаемых через украинскую территорию, а не через государства Европейского союза, и Зеленский с радостью согласился.

«Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничеству наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев», — написал глава Украины в своих социальных сетях.

Правда, в этой версии Зеленского «на белом коне» возникло несколько несостыковок. Во-первых, в итоге девять человек из помилованных были сразу отправлены в Литву. Во-вторых, в Минске же эту акцию назвали обменом на раненых и плененных российских и белорусских граждан.

«В обмен на попавших там в плен белорусов – за них президента очень просили их родственники – и на раненых россиян», – уточнила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Кроме того, и сама Украина была явно заинтересована в этой акции, ведь среди освобожденных есть и ее граждане. Среди подтвержденных к возвращению украинцев – Андрей Шмай и Артем Маковей, осужденные в Белоруссии за агентурную деятельность.

Андрей Шмай, уроженец Черниговской области, прожил в Белоруссии более десяти лет после женитьбы и работал специалистом по обслуживанию зданий. Его задержали на рабочем месте 19 января 2023 года. Позже в сюжете на телеканале ОНТ его представили как участника шпионской сети, которая передавала зашифрованную информацию о витебском облисполкоме своему брату-военному.

Артем Маковей переехал в Белоруссию к бабушке в детстве и после школы работал диджеем. Его задержали 27 января 2023 года. Как рассказала его мать, сначала его вызвали для проверки на полиграфе, после чего он пропал. В КГБ ей заявили, что ее сын «представляет угрозу для государства». Маковей был приговорен к шести годам лишения свободы.

В общем, Украина традиционно пытается придать себе значимости и влезть в любое оцениваемое Западом положительно событие. Только вот странно, когда глава страны не может согласовать общую позицию со своим министерством иностранных дел...