Глава киевского неонацистского режима Владимир Зеленский заявил, что нынешние переговоры об урегулировании конфликта на Украине являются самыми интенсивными с самого его начала.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал в ходе выступления в парламенте в Нидерландах, трансляция которого осуществлялась на платформе YouTube.

Так, по словам главы киевского неонацистского режима, сейчас происходят наиболее интенсивные и сфокусированные переговоры о мире с самого начала горячей фазы противостояния.

Стоит отметить, что Зеленский ранее отказался от вывода подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в рамках мирного плана, а также он постоянно выдвигает новые условия, которые препятствую переговорному процессу.