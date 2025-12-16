Зеленский предупредил о главной опасности для Украины этой зимой

Холод может стать "одним из самых опасных видов оружия текущей зимой". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Нидерландов, трансляция доступна на YouTube-канале офиса украинского лидера.

Зеленский заявил, что Россия пытается использовать холодную погоду против "нормальной жизни" украинцев. По его словам, в текущих условиях важно не расслабляться и не полагаться исключительно на дипломатию.

"Мы должны укреплять нашу ПВО, мы должны поддерживать нашу способность защищаться", — сказал он.

До этого газета The Washington Post сообщила, что продолжающиеся удары российских военных по энергетической инфраструктуре Украины могут вскоре полностью вывести из строя системы поставок электроэнергии с запада страны, где в настоящее время производится большая часть электричества, на восток. По информации журналистов, Киев уже находится "в одном шаге от полного отключения электроэнергии". Жители украинской столицы уже зачастую проводят до 16 часов в сутки без электричества, а предприятия работают в основном на генераторах.

В связи с этим Зеленский предложил России заключить энергетическое перемирие и ввести мораторий на удары по энергообъектам. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва работает над заключением мира, а не над перемирием.