Союзники Киева определились с размещением войск на Украине

Московский Комсомолец

Заместитель главы Офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что лидеры стран так называемой коалиции желающих выразили готовность разместить «силы поддержки» на территории бывшей советской республики в рамках гарантий безопасности после завершения конфликта с Российской Федерацией, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на телемарафон.

Жовква указал на то, что европейцы определились с конкретикой. По его информации, американцы также говорили о гарантиях безопасности, но работа продолжается.

По его словам, украинская сторона четко понимает, кто из стран Европы в каких форматах может помогать Киеву сохранять мир.

«Ведь такой формат будет работать после того, как будет достигнуто перемирие на территории Украины, и в будущем надо будет не повторить российскую агрессию», — поделился своей точкой зрения замглавы ОП.

Подробности гарантий безопасности для бывшей советской республики пока опубликованы не были. При этом по итогам переговоров в Берлине 14-15 декабря европейские лидеры обнародовали совместное заявление с гарантиями безопасности для Украины.

Они указали, что численность ВСУ должна остаться на уровне 800 000 человек, Украину нужно принять в ЕС, а также необходимо запустить механизм мониторинга и проверки прекращения боевых действий под руководством Соединенных Штатов и международного сообщества. Кроме того, европейцы заявили о том, что готовы создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины.