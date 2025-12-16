Союзники Киева определились с размещением войск на Украине

Заместитель главы Офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что лидеры стран так называемой коалиции желающих выразили готовность разместить «силы поддержки» на территории бывшей советской республики в рамках гарантий безопасности после завершения конфликта с Российской Федерацией, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на телемарафон.

Жовква указал на то, что европейцы определились с конкретикой. По его информации, американцы также говорили о гарантиях безопасности, но работа продолжается.

По его словам, украинская сторона четко понимает, кто из стран Европы в каких форматах может помогать Киеву сохранять мир.

«Ведь такой формат будет работать после того, как будет достигнуто перемирие на территории Украины, и в будущем надо будет не повторить российскую агрессию», — поделился своей точкой зрения замглавы ОП.

Подробности гарантий безопасности для бывшей советской республики пока опубликованы не были. При этом по итогам переговоров в Берлине 14-15 декабря европейские лидеры обнародовали совместное заявление с гарантиями безопасности для Украины.

В России высказались о вводе миротворческих войск других стран на Украину

Они указали, что численность ВСУ должна остаться на уровне 800 000 человек, Украину нужно принять в ЕС, а также необходимо запустить механизм мониторинга и проверки прекращения боевых действий под руководством Соединенных Штатов и международного сообщества. Кроме того, европейцы заявили о том, что готовы создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины.