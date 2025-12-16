Во вторник, 16 декабря, стало известно о трех россиянах, похищенных в Мьянме, и о планах Турции по сближению с ЕС. В это же время финский премьер Петтери Орпо обвинил Россию в экономических проблемах Финляндии.

Похищение россиян в Мьянме

В посольстве РФ в Мьянме сообщили, что трое россиян были похищены на территории страны для принудительной работы в мошеннических колл-центрах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства.

Дипломаты заявили, что получили обращения от родственников и знакомых трех граждан РФ. По всем случаям направлены ноты в МИД Мьянмы. Посольство России поддерживает контакт с местными органами власти.

Финский премьер обвинил Москву в проблемах финской экономики

Финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что в Финляндии уже более десяти лет длится экономический спад, из-за которого правительство вынуждено сокращать государственные расходы, в то время как госдолг страны стремительно растет. Об этом он рассказал Financial Times.

Орпо заявил, что экономика Финляндии «находится в очень плохом состоянии из-за угрозы со стороны России». По его словам, атмосфера в Финляндии «очень сложная». Финский премьер предположил, что Россия передислоцирует свои войска на восточный фланг НАТО в случае мирного соглашения по Украине. Орпо призвал остальные государства ЕС «проявить солидарность со странами восточного фланга», которые резко увеличивают свои расходы на оборону.

Убийство сотрудников ТЦК в Полтаве

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что жители Полтавы убили троих сотрудников ТЦК (аналог военкоматов на Украине), напав на них из засады. Об этом Лебедев рассказал РИА Новости.

По данным Лебедева, в пригороде Полтавы сотрудники ТЦК гнались за молодым человеком. Он забежал в переулок, силовики последовали за ним и попали в засаду. По словам Лебедева, трое сотрудников ТЦК были убиты, еще четверо «остались инвалидами».

Планы Турции по сближению с ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил правительству детально проработать вопрос сближения Анкары с ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Hürriyet.

По данным издания, такое поручение Эрдоган дал на заседании правительства. В Анкаре рассмотрят меры по сближению, включая тему членства Турции в ЕС. В повестку могут войти вопросы обновления Таможенного союза ЕС и Турции, а также ускоренная либерализация визового режима.

Беспорядки в Гондурасе

В столице Гондураса Тегусигальпе произошли столкновения протестующих с полицией. Как сообщает The Straits Times, протесты начались на фоне задержки объявления результатов президентских выборов, прошедших 30 ноября.

По результатам первоначального подсчета, на выборах побеждает представитель Национальной партии Насри Асфура, пользующийся поддержкой президента США Дональда Трампа. Кандидат от правящей Партии свободы и возрождения Рикси Монкада находится на третьем месте по количеству голосов. Сторонников правящей партии призвали выйти на акцию протеста и потребовать ручного пересчета всех бюллетеней.