Двухдневная дискуссия в Берлине не решила разногласия России и Украины

По данным New York Times, дискуссии в Берлине, длившиеся два дня, не привели к определению новой линии разграничения между Украиной и Россией в Донбассе.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не может уступить ещё не занятые ВС РФ территории. Согласно информации от официальных источников, Трамп рекомендовал Зеленскому отказаться от этих земель, предсказывая их потерю в результате дальнейших боев в ближайшем будущем.

Как сообщили два представителя американской власти, окончательное решение по этому вопросу будет находиться в компетенции президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Американские и европейские должностные лица в неофициальных беседах высказывают опасения, что этот вопрос может стать препятствием для проведения масштабных переговоров о прекращении военных действий, продолжающихся с начала конфликта.