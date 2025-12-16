«Противостояние» Орбана и неблагоприятный сценарий: что известно о протестах в Венгрии

Кандидат на пост премьер-министра Венгрии и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр уже несколько дней проводит в стране протестные акции. Как сообщает aif.ru, политолог Вадим Трухачев объяснил, грозит ли свержение действующему премьеру Виктору Орбану.

Протесты начались 13 декабря. Поводом для акций стала видеозапись якобы из одного из будапештских исправительных центров для несовершеннолетних. На кадрах видно, как одного из подростков избивают.

По мнению Трухачева, ждать насильственного свержения власти не стоит. Происходящие акции не выходят за правовые рамки и являются элементом начавшейся избирательной кампании — в 2026 году в Венгрии пройдут парламентские выборы, от результатов которых зависит, кто займет место премьера на следующие четыре года.

«Митинги в Европе — это норма жизни, а не что-то выходящее из ряда вон. Неважно, о каком европейском государстве идет речь, у них это элемент политической культуры. С протестами на улицы выходит как оппозиция, так и сторонники правящей партии и Орбана. Не будет никакой революции», — заявил политолог.

Однако выборы могут пойти по неблагоприятному сценарию — у Мадьяра, известного своей антипатией к России, есть шансы на победу. Трухачев отметил, что лидер партии «Тиса» пользуется широкой поддержкой среди городского населения и буквально дышит в спину Орбану, который успел надоесть и разочаровать часть электората.

«Многие в Венгрии не поддерживают противостояние Орбана с евробюрократами, потому что из-за этого страна недополучает деньги из европейского бюджета — замороженными остаются несколько десятков миллиардов долларов», — объяснил Трухачев.

Политолог считает, что апрельские выборы, скорее всего, завершатся победой Орбана и продолжением его премьерства, однако парламентское большинство его сторонники потеряют. Трухачев считает, что среди законодателей может сформироваться коалиция из оппозиционных партий — тогда они смогут заполучить контроль над большинством мест в парламенте.