Сийярто: Венгрия не даст ни одного евроцента на финансирование Украины

Венгрия не даст ни одного евроцента на финансирование Украины и возражает против того, чтобы использовать в этих целях замороженные на Западе российские активы. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая в программе "Час истины" на платформе YouTube.

Он рассказал, что 15 декабря на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе "велись фанатичные разговоры о необходимости отправки на Украину огромных денежных средств за счет замороженных российских активов". По его словам, таким способом лидеры Евросоюза хотят изыскать для Украины более €200 млрд, из которых €120 млрд "пойдут на вооружение украинской армии и ее содержание в период войны".

"В то время как мирные переговоры приближают нас к урегулированию конфликта дипломатическим путем, Евросоюз совершенно незаконно посягает на российские активы, создавая риск продолжения и усиления военных действий", - отметил Сийярто.

"Это полностью противоречит интересам национальной безопасности Венгрии. Вчера я четко дал понять, что мы не готовы потратить ни цента из денег венгерского народа для Украины - ни на функционирование украинского государства, ни на вооружение армии, ни на войну", - подчеркнул министр.

Он также сообщил, что Будапешт намерен учитывать ответные действия Москвы в случае конфискации российских активов, замороженных на Западе. По его словам, во время недавних переговоров российские представители прямо заявили ему о намерении избирательно реагировать на возможный захват активов РФ в зависимости от позиции разных стран.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не поддерживает экспроприацию российских активов в целях их использования для финансирования Украины. Он считает, что такой шаг со стороны Евросоюза будет равносилен объявлению войны. Глава правительства сообщил, что выступит против этого на саммите ЕС, который состоится 18-19 декабря в Брюсселе.