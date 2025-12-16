Кнайсль назвала ключевую проблему выборов на Украине

Корректный и отвечающий всем требованиям для проведения легитимных выборов на Украине процесс регистрации избирателей станет одной из ключевых проблем. Об этом в интервью ТАСС заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

Комментируя озвученное президентом США Дональдом Трампом заявление о необходимости проведения выборов на Украине, она напомнила, что первоначальным аргументом Владимира Зеленского в пользу отказа от них было то, что "в стране идет война и проводить выборы невозможно".

"В ответ некоторые американские политики указывали, что и в США выборы проводились в военное время. Можно по-разному относиться к выборам в Сирии или Ираке, но и в этих странах выборы проходили в очень, очень сложных условиях", - указала Кнайсль.

"Что необходимо для выборов? Прежде всего - регистрация избирателей, то есть понимание того, кто внесен в списки и кто имеет право голосовать. Многие люди покинули Украину. Я предполагаю, что главной проблемой при проведении выборов станет именно регистрация избирателей - кто где находится и кто может голосовать, - заметила экс-министр иностранных дел Австрии. - С одной стороны, произошла масштабная эмиграция, с другой - многие люди из числа избирателей уже погибли. Поэтому регистрация избирателей, на мой взгляд, является самой большой задачей при организации такого процесса".

Равные возможности для всех участников

По ее словам, именно этот вопрос является ключевым, хотя предугадать, сколько дней потребуется для реализации корректного процесса регистрации, не представляется возможным.

"Организация урн для голосования, избирательных бюллетеней, открытие избирательных участков - я бы сказала, что это меньшая проблема. Гораздо важнее иметь корректную регистрацию", - подчеркнула Кнайсль.

Кроме того, экс-глава МИД Австрии отметила, что для осуществления легитимных выборов необходимо наличие у всех участвующих партий и кандидатов равных возможностей для проведения избирательной кампании.

"Это означает, что им нужны агитационные плакаты, доступ к телевизионным дебатам, хотя, конечно, в наше время избирательная кампания в большей степени ведется через социальные сети. Тем не менее плакаты все равно необходимы", - уточнила она. - Как их печатать и где это организовывать, безусловно, будет сложно, и это не стоит недооценивать".

"И я считаю, что еще одной серьезной проблемой для партий и кандидатов на Украине станет доступ к финансовым средствам, чтобы, например, иметь равные по объему эфирные возможности", - добавила Кнайсль.

О заявлении Трампа

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил хозяин Белого дома, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.

Полный текст интервью будет опубликован в 19:00 мск.