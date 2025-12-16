Армения не ведет обсуждений США по вопросу участия РФ в "маршруте Трампа"

Армения не ведет обсуждений с США по вопросу участия российской стороны в коммуникационном проекте "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Об этом заявил в беседе с журналистами в парламенте Армении вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян.

"Таких обсуждений не ведется", - сказал он в ответ на уточнение, обсуждала ли армянская сторона с партнерами из США вопрос возможного участия российской стороны в TRIPP.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".