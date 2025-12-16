Белоруссия готова к контактам с Литвой на соответствующем уровне

Белорусская сторона готова к консультациям с Литвой на соответствующем уровне для обсуждения всего спектра проблем, в том числе пограничных вопросов. Об этом говорится в заявлении МИД Белоруссии.

"Хотели бы отметить эволюцию публичных заявлений литовской стороны, которая перешла от категоричного отказа от любого политического диалога к выражению готовности к контактам на уровне посла по особым поручениям. При этом мы констатируем, что, несмотря на такую смену риторики в медиапространстве, никакого официального предложения или запроса на организацию встречи по дипломатическим каналам от Вильнюса не поступало. Подобный разрыв между публичными заявлениями и отсутствием конкретных официальных шагов затрудняет оценку реальности намерений литовской стороны", - указали в ведомстве.

При этом там отметили, что Белоруссия "последовательно и ответственно подходит к вопросу диалога и в очередной раз подтверждает свою открытость для консультаций на соответствующем уровне в целях обсуждения всего комплекса двусторонних проблем, включая пограничные".